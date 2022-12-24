24 декабря 2022, 15:43
Путин обсудил с Алиевым договоренности России, Армении и Азербайджана
Президент России Путин обсудил с Алиевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили трехсторонние договоренности России, Армении и Азербайджана, сообщила пресс-служба Кремля.
Президенты обсудили ряд вопросов, касающихся практической реализации трехсторонних договоренностей и направленные на обеспечение безопасности на границе Армении и Азербайджана. В ходе переговоров Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения.
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Ранее лидеры уже созванивались и обсуждали ситуацию с Нагорным Карабахом. Тогда Путин и Алиев подчеркнули важность продолжения работы в трехстороннем формате. Президенты отметили, что необходимо как можно скорее достичь безопасности в регионе, а также восстановить транспортные связи.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал российских миротворцев за отсутствие контроля над Лачинским коридором. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что миротворческий контингент России делают все возможное для обеспечения безопасности.
Владимир Путин
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