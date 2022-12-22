Мир 22 декабря 2022, 10:44 Блокировка Лачинского коридора спровоцировала дефицит продуктов Премьер Армении Пашинян: с закрытием Лачинского коридора началась нехватка продовольствия РИА «Новости»

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Жители Нагорного Карабаха остались без продовольствия и связи с семьями из-за того, что Азербайджан перекрыл проезд по Лачинскому коридору. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, рассказал ТАСС.

Пашинян назвал блокировку проезда незаконной и пожаловался на «крайне напряженную» гуманитарную обстановку в Нагорном Карабахе. Премьер добавил, что члены сотен семей остались по разные стороны и не смогли воссоединиться. Кроме того, у местных жителей закончились некоторые продукты.

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«В Нагорном Карабахе не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия», — сказал он.

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Премьер-министр объявил, что Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному соглашению. Он добавил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не действуют по заявлению от 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона перекрыла горный проезд длиной шесть километров, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом, 12 декабря. МИД Армении обратился в Совбез ООН и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой помочь решить эту проблему. Европейский суд по правам человека принял обеспечительные меры к Азербайджану, назвал принадлежность Лачинского коридора спорным вопросом и постановил освободить проезд.