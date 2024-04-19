19 апреля 2024, 05:00
Израиль ударил ракетами по Ирану
ABC: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране
Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на американского чиновника.
Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта города Исфахан, передало агентство Reuters.
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«Причина этих звуков пока не известна и расследование продолжается до выяснения точных деталей инцидента», — заявили иранские журналисты.
Как ранее сообщил Корпус стражей Исламской революции, Иран ударит по ядерным объектам Израиля, если ЦАХАЛ снова начнет атаковать страну.
До этого США ввели санкционные ограничения против Ирана в ответ на удар по еврейскому государству. Как сообщили в госдепартаменте Америки, рестрикции коснулись 16 физических и двух юридических лиц. Помимо этого, санкции повлияли на поставщиков и покупателей одного из самых крупных производителей иранской стали.
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