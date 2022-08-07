Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля

В ночь на воскресенье, 7 августа, на юге Израиля слышны сирены воздушной тревоги. Об этом сообщила армия обороны страны.

В предыдущие два дня — 5 и 6 августа — ЦАХАЛ уже сообщал о сиренах тревоги на юге Израиля в некоторых районах, прилегающих к сектору Газа, отметило РИА «Новости».

«Сирены звучат в южной части Израиля», — указано в сообщении армии в Twitter-аккаунте.

В минувшую пятницу, 5 августа, Минобороны Израиля объявило об операции «Рассвет» против дислоцированной в секторе Газа группировки «Исламский джихад»*. После первых авиаударов начался ответный обстрел. Система противовоздушной обороны «Железный купол» смогла перехватить большую часть ракет. На пресс-конференции, которая состоялась 6 августа, израильские военные объявили о готовности к недельным боям. Власти Палестины призвали мировое сообщество остановить конфликт против сектора Газа.

Израильские власти намерены продолжать проведение военной операции в секторе Газа, сообщил министр обороны страны Бени Ганц.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.