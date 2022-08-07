Израиль планирует увеличить интенсивность операции в секторе Газа

Израильские власти намерены продолжать проведение военной операции в секторе Газа против радикального движения «Исламский джихад»*. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на заявление министра обороны страны Бени Ганца.

«Наши оперативные мероприятия против причастных к терроризму [в секторе Газа] будут продолжаться и интенсифицироваться», — заявил глава Минобороны Израиля.

По последним данным, число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек. Среди них шесть детей и две женины. Еще 203 человека пострадали. Такие цифры журналистам назвали в министерстве здравоохранения анклава.

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шесть детей и две женщины, погибли, 203 получили ранения», — привело РИА «Новости» заявление Минздрава анклава.

Накануне, 6 августа, Израиль обстрелял жилой квартал в секторе Газа. Происшествие попало на видео. После удара, поднялся столб дыма, а люди в ужасе принялись разбегаться.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.