Синоптики зафиксировали небывалую с 1961 года жару в Китае

Жаркая погода в ряде регионов Китая превзошла рекорд по продолжительности за время наблюдения с 1961 года. Об этом говорится в сообщении Центрального метеорологического управления КНР.

По состоянию на 15 августа температура +35 градусов сохранялась на 1680 станциях и +37 — на 1426 станциях. Таким образом, жаркая погода сохранялась на протяжении 64 дней, побив установленный в 1961 году рекорд в 62 дня.

Отмечается, что наблюдатели на 262 станциях зафиксировали жару выше 40 градусов, хотя в 2013 году таких станций было 187.

Всего с 1 июня по 15 августа метеорологи зафиксировали 12 дней с аномально жаркой погодой. Это на 5,1 дня больше, чем в среднем за аналогичный временной отрезок в годы без жары.

Начиная с 17 августа в Москве начал действовать «оранжевый» уровень погодный опасности из-за высокой температуры на улице. Этот режим продлится с 11:00 до 18:00 по московскому времени.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников посоветовал россиянам не употреблять в жаркую погоду алкоголь и холодные напитки.