«Оранжевый» уровень опасности начал действовать в Москве из-за жары

Гидрометцентр из-за жары объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве 17 августа. Об этом говорят данные прогностической карты на сайте организации.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — сказано в сообщении.

Предупреждение о сильной жаре до +30…+32 градусов действует в российской столице с 11:00 до 18:00 17 августа.

Также в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за пожарной обстановки. Предупреждение будет действовать до 20:00 17 августа.

Жаркая погода установилась в московском регионе еще на прошлой неделе. Столбики термометров в последние дни достигают отметки +30 градусов.

Кардиолог Валерий Садовой посоветовал в жару избегать интенсивных физических нагрузок. Тренироваться можно только в помещениях с кондиционером. Людям, которые до этого не занимались спортом, тяжелые тренировки посещать в жару вообще не рекомендуются.

Также стоит не забывать про воду. Ее нужно пить много, а от алкоголя и энергетических напитков лучше при такой погоде отказаться.