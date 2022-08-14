Россиянам рассказали, как нельзя охлаждаться в жару

В жаркую погоду важно не допускать резкого охлаждения и отказаться от употребления алкоголя. Как правильно спасться от перегревания, «Газете.Ru» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

«Опасно включать кондиционер на низкие температуры, особенно после пребывания на жаре, допускать сквозняки, резко погружаться в холодную воду или принимать очень холодный душ, пить ледяные напитки на жаре. <…> Также важно избегать переедания и не употреблять алкоголь в жару», — сообщил врач.

В жаркую погоду нужно избегать физической активности, носить головной убор и светлую одежду из натуральных тканей, пить больше воды небольшими порциями. В помещении чаще открывать окна и поддерживать постоянную циркуляцию воздуха при помощи вентилятора или кондиционера. Также важно чаще принимать душ, подчеркнул врач.