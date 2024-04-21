Мир 21 апреля 2024, 23:42 Симоньян допустила, что вскоре США помогут Украине наемниками РИА «Новости»

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США вслед за выделением большого транша Украине могут содействовать отправке наемников в ряды ВСУ. Такое мнение выразила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Журналистка подчеркнула, что американские журналисты отзываются о помощи США Украине как о «свободе демократии», при этом напоминают, что в украинской армии не хватает солдат.

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«Вы увидите, как в течение недели риторика от „людей не хватает украинцам“, перейдет к тому, что „людей должны помочь направить мы“», — сказала она.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский понадеялся на победу после выделения нового пакета помощи стране от США. При этом депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Украина получит «крохи с барского стола». Отправленные государству деньги пойдут на зарплаты чиновникам и бюджетникам, а не на пенсии и соцвыплаты.