21 апреля 2024, 23:42
Симоньян допустила, что вскоре США помогут Украине наемниками
США вслед за выделением большого транша Украине могут содействовать отправке наемников в ряды ВСУ. Такое мнение выразила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
Журналистка подчеркнула, что американские журналисты отзываются о помощи США Украине как о «свободе демократии», при этом напоминают, что в украинской армии не хватает солдат.
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«Вы увидите, как в течение недели риторика от „людей не хватает украинцам“, перейдет к тому, что „людей должны помочь направить мы“», — сказала она.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский понадеялся на победу после выделения нового пакета помощи стране от США. При этом депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Украина получит «крохи с барского стола». Отправленные государству деньги пойдут на зарплаты чиновникам и бюджетникам, а не на пенсии и соцвыплаты.
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