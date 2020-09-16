Силуанов раскрыл подробности российского кредита Белоруссии

Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Сначала республике передадут один миллиард, а через год — еще 500 миллионов. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы в текущем году хотим предоставить один миллиард долларов, из которых 500 миллионов за счет ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития — прим. ред.), и 500 миллионов — за счет межгоскредита. В следующем году — 500 миллионов долларов за счет межгоскредита», — привел ТАСС слова российского министра.

Силуанов отметил, что сейчас все условия предоставления кредита прорабатываются с коллегами из белорусского Минфина.

Ранее заместитель министра финансов Белоруссии Андрей Белковец рассказал, что пока стороны не определились с точными ставками по кредиту. По его словам, обычно речь идет о долгосрочных кредитах под льготную ставку относительно стоимости коммерческих заимствований Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 сентября провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Во время встречи они договорились, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Путин подчеркнул, что получение этой суммы положительно скажется на финансовых рынках Белоруссии. Кроме того, он напомнил, что Россия продолжает быть самым крупным инвестором в белорусскую экономику.