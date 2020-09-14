Россия предоставит Белоруссии кредит в размере $1,5 млрд

Путин и Лукашенко договорились, что Минск получит от Москвы государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов. Ранее Мишустин провел переговоры с белорусской стороной по финансовым вопросам во время своего недавнего визита в республику.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный — 1,5 миллиарда долларов. <…> И мы это исполним, сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», — приводит «Интерфакс» слова президента России Владимира Путина во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

Российский лидер подчеркнул, что это решение положительно отразится и на финансовых рынках Белоруссии и напомнил, что Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику.

Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с Путиным утром 14 сентября. Встреча началась в районе 14:00. Она прошла в закрытом режиме. Президент Белоруссии впервые со дня президентских выборов 9 августа покинул страну.