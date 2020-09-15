Минфин Белоруссии раскрыл подробности переговоров с Россией по кредиту

Пока точные сроки и ставки по кредиту в размере 1,5 миллиарда долларов, который Россия предоставит Белоруссии, назвать нельзя. Стороны сейчас ведут переговоры. Об этом рассказал заместитель финансов Белоруссии Андрей Белковец.

«Сроки и ставки сейчас назвать нельзя — стороны в процессе переговоров. Но, как показывает практика ранее предоставленных финансовых кредитов, это всегда долгосрочные кредиты под льготную относительно стоимости коммерческих заимствований Белоруссии ставку», — приводит «Интерфакс» слова Андрея Белковца.

14 сентября президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран договорились, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

Путин отметил, что это решение положительно отразится на финансовых рынках Белоруссии, и напомнил, что Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Российский премьер Михаил Мишустин провел переговоры с белорусской стороной по финансовым вопросам во время своего недавнего визита в республику.