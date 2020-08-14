В Минске на шестой день протестов представители правоохранительных органов опустили щиты. Девушки не удержались и подбежали к силовикам.

Силовики опустили щиты в знак солидарности с гражданами Белоруссии, которые вышли на протесты.

Девушки теперь обнимают омоновцев на площади Независимости, где расположены Дом правительства и здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Они подбежали к силовикам под аплодисменты и свисты окружающих.

Там же собралось несколько тысяч митингующих, требующих ухода с поста президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил ТАСС.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, за действующего президента голоса отдали 80,1% избирателей, за оппозиционера и домохозяйку Светлану Тихановскую — 10,1%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.

В тот же день после оглашения предварительных результатов в Минске и других городах страны граждане, несогласные с итогами выборов, вышли на улицы. Силовики разгоняли демонстрантов с антиправительственных митингов с помощью резиновых пуль, светошумовых гранат и слезоточивого газа.

К забастовкам в Белоруссии присоединились крупнейшие предприятия страны, которые могут повлиять на экономику. Работники нескольких заводов, атомной электростанции и даже государственной филармонии требуют прекратить насилие и провести новые выборы.

По данным МВД Белоруссии, с начала митингов задержаны около семи тысяч человек, пострадали более 600 граждан. Как минимум один человек погиб. Родственники уверены, что в него выстрелили, а в министерстве сообщают, что мужчина погиб от взрыва гранаты, которую он хотел бросить. По информации МВД, травмы получили чуть более 100 полицейских.