ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов

За Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей Белоруссии, за Светлану Тихановскую — 10,1%.

Всего на выборах отдали свои голоса 5 818 956 человек, во время досрочного голосования — 2 806 640 человек. За Лукашенко проголосовало 4 661 075 человек, за Тихановскую — 588 622 жителя. Против всех кандидатов — 4,59%, это 267 360 человек.

За Дмитриева проголосовали 1,21% (70 671 человек), за Канопацкую — 1,67% (97 489 человек), за Череченя — 1,14% (66 613 человек).

Все кандидаты, кроме Лукашенко, подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов, но их отклонили.

В прошлый раз обновленные данные ЦИК страны публиковал 10 августа. Тогда за Лукашенко было 80,08% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская получила 10,09%.