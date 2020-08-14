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    14 августа 2020, 14:10

    ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов

    Эля Данилюк

    Центризбирком Белоруссии огласил окончательные итоги выборов. Об этом говорится на сайте ЦИК.

    За Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей Белоруссии, за Светлану Тихановскую — 10,1%.

    Всего на выборах отдали свои голоса 5 818 956 человек, во время досрочного голосования — 2 806 640 человек. За Лукашенко проголосовало 4 661 075 человек, за Тихановскую — 588 622 жителя. Против всех кандидатов — 4,59%, это 267 360 человек.

    За Дмитриева проголосовали 1,21% (70 671 человек), за Канопацкую — 1,67% (97 489 человек), за Череченя — 1,14% (66 613 человек).

    Все кандидаты, кроме Лукашенко, подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов, но их отклонили.

    В прошлый раз обновленные данные ЦИК страны публиковал 10 августа. Тогда за Лукашенко было 80,08% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская получила 10,09%.

    Новости SMI.FM