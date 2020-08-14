Заводы встали и вышли на улицу. Как предприятия Белоруссии сделались главной силой протеста

К забастовкам в Белоруссии присоединились крупнейшие предприятия страны, которые могут повлиять на экономику. Прекратить насилие и провести новые выборы требуют работники нескольких заводов, атомной электростанции и даже государственной филармонии. Для обсуждения требований народа на одно из предприятий прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

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Что будет с экономикой Белоруссии

Из-за забастовок и вообще протестной деятельности страна остановила часть перевозок и теперь недополучает крупные суммы в бюджет. Каждый день простоя приносит убытки компаниям. По мнению экономиста Вячеслава Зайченко, собственное производство в Белоруссии играет важную роль, но все же основной сектор экономики занимают логистические площадки. Белоруссия находится в очень выгодном положении — между Европой и Россией, а от России недалеко и до Китая.

«Страна является логистической площадкой на границе с Польшей, где строятся совместные центры по доставке огромного количества продукции со стороны тихоокеанского сектора и со стороны Китая», — пояснил Зайченко.

Пока этот сектор еще развивается, но он уже приносит большой доход в бюджет страны.

Если все продлится в таком режиме, некоторым компаниям в Белоруссии придется провести реструктуризацию или вообще уйти в другие сферы Вячеслав Зайченко.

При этом эксперт отмечает, что происходящее в Минске может быть рычагом давления на правительство страны, который используют западные партнеры. Сама Белоруссия хочет стать большим логистическим центром, как, например, Казахстан для Китая. Но тихоокеанский сектор настаивает на том, чтобы страна была «большим складом» для них. Россия также хочет использовать Белоруссию в качестве связующего звена для торговых поставок в другие страны.

«Сейчас Лукашенко, возможно, разгребает последствия неудачных переговоров с тихоокеанским сектором и Австралией по поводу логистических площадок. Теперь они будут лоббировать своего игрока, который станет более лояльным к этим странам», — уточнил Зайченко.

Однако о серьезных экономических последствиях говорить пока рано: большинство предприятий не останавливало производство, акции протеста проходят на отдельных участках. Депутат Госдумы Леонид Калашников призывает СМИ и вообще жителей России «не нагнетать обстановку». Пока все заводы и другие предприятия Белоруссии справляются с объемами производства.

Более того, по мнению Калашникова, «нагнетание» идет и с политической точки зрения. «Неясно, почему все нагнетают. Вы хотите, чтобы пришли туда, как на Украине, как в Польше и Литве, власти, которые будут отторгать Белоруссию от России и ставить там ракеты?» — добавил депутат.

Предприятия — участники акций протеста

При этом в СМИ и соцсетях продолжают появляться новости про предприятия, присоединяющиеся к забастовкам и акциям протеста. Сейчас уже более 10 из них поддержали активистов.

Минский тракторный завод

Минский тракторный завод — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в странах СНГ. В его состав входит 10 предприятий. На заводе трудятся более 17 тысяч работников. Продукцию покупают компании порядка 60 государств.

Рабочие завода присоединились к акциям протеста, последовавшим после выборов президента Белоруссии. 14 августа на МТЗ приехал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко для обсуждения требований сотрудников предприятия, передает ТАСС. Рабочие требуют отправить Лукашенко в отставку, провести новые выборы с участием независимых кандидатов и отпустить всех политзаключенных, передает «Sputnik Беларусь». Сейчас на заводе не работает несколько цехов.

Белорусский автомобильный завод

Одно из крупнейших предприятий страны — Белорусский автомобильный завод — поставляет продукцию в более чем 80 стран мира. На официальном сайте сказано, что «30% мирового рынка карьерных самосвалов особой большой грузоподъемности принадлежат компании». В 2018 году на заводе работали более 13 тысяч человек.

Работники БелАЗа присоединились к акциям протеста и 13 августа вышли к заводоуправлению с различными лозунгами, передает «Sputnik Беларусь». Среди требований были: убрать с улиц ОМОН, прекратить насилие в отношении протестующих и провести честные выборы. Также сотрудники завода предлагали провести общенациональную забастовку в Белоруссии.

13 августа к работникам завода вышел мэр города Жодина Дмитрий Заблоцкий. Он пообещал, что ОМОН уйдет из города, если не будет угрозы захвата административных зданий.

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Белорусский металлургический завод

Похожие требования выдвигают рабочие и других предприятий страны, например Белорусского металлургического завода. Сотрудники предприятия начали выходить на акции протеста еще 10 августа, однако производство не останавливалось ни в один из дней, передает «Интерфакс».

Бастующие считают недостоверными итоги президентских выборов и просят прокуратуру оценить работу некоторых избиркомов Жлобина.

Белорусский металлургический завод внесен в государственный реестр предприятий республики с высокотехнологичным производством. Он производит три миллиона тонн стали в год.

Белорусская атомная электростанция

Представители Белорусской атомной электростанции рассказали ТАСС, что станция сейчас работает в штатном режиме. Перед зданием руководства АЭС собрались работники предприятия «Гроднопромстрой», которое является подрядчиком строительных работ на станции. Таким способом они выразили свое отношение к тому, что происходит в стране.

«Они собрались, чтобы выразить свою позицию, сделали снимок. После чего они разошлись — кто-то по домам, кто-то на рабочие места», — сказал замдиректора «Гроднопромстроя» Сергей Шарейко.

Минский электротехнический завод

Рабочие Минского электротехнического завода имени Козлова присоединились к акциям протеста одними из первых — еще 11 августа. Уже тогда около предприятия задержали двух человек. Сотрудники завода обратились к руководству с просьбой поговорить с властями о том, что происходит в стране, а также решить возникшие проблемы: восстановить интернет (он работал с перебоями по всей стране в течение нескольких дней), прекратить «необоснованно жесткие задержания», провести новые выборы.

За 2017 год завод получил общую прибыль в размере более 223 миллиона рублей. 80% продукции предприятие поставляет в другие страны — всего оно сотрудничает примерно с 20 государствами.

Работники Минского автомобильного завода, предприятия «Гродно Азот», Минского моторного завода, Минского автомобильного завода, Минского метрополитена и Белорусской филармонии также присоединились к акциям протеста. Некоторые из них выходят на забастовки, другие пытаются донести свою позицию до властей другими способами. Например, сотрудники филармонии вышли на улицу с плакатами и исполнили несколько композиций прямо на ступенях перед зданием.