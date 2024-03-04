Важное 04 марта 2024, 09:40 Сильное землетрясение произошло в Алма-Ате Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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В Алма-Ате произошло сильное землетрясение. Об этом сообщило издание «Sputnik Казахстан».

По его данным, подземные толчки длились всего около полминуты, но люди успели перепугаться. В городе сработала сирена, жителей эвакуировали.

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Уточняется, что магнитуда землетрясения — пять, эпицентр располагается в нескольких десятках километрах от города.

Издание напомнило, что примерно раз в 100 лет в Алма-Ате происходит разрушительное землетрясение. Последнее при этом случилось еще в 1887 году.

Землетрясение в Алма-Ате фиксировали и в ночь на 23 января 2024 года. К медикам обратились 44 человека с ушибами, растяжениями, защемлениями. Пять человек получили травмы, выбегая из дома во время подземных толчков, трое выпрыгнули из окон второго и третьего этажей.

Позже, 25 февраля, землетрясение магнитудой до 5,9 произошло ранним утром на границе Китая и Киргизии. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.