Мир 23 января 2024, 09:00 Более 40 человек обратились за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате Минздрав Казахстана: помощь после землетрясения понадобилась 44 жителям Алма-Аты Freepik

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В Алма-Ате 44 человека обратились за медицинской помощью после землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана.

«За медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. С разными показаниями они доставлены в стационары города», — указали в ведомстве.

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Троим взрослым потребовалась госпитализация. Еще 31 человека отправили на амбулаторное лечение. Также помощь оказали 10 детям, из которых пятерых госпитализировали. Всем пациентам предоставили качественную медицинскую помощь в лечебных учреждениях города, уточнили в Минздраве.

Землетрясение произошло в Казахстане новью 23 января. Эпицентр природного явления зафиксировали в 256 километрах на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.