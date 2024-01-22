Мир 22 января 2024, 23:03 Жители Алма-Аты начали покидать дома из-за возможных повторных землетрясений МЧС Узбекистана спрогнозировало начало цепочки землетрясений в Казахстане Global Look Press

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Сейсмологи предупредили о возможной серии землетрясений в Казахстане. Жители Алма-Аты покидают дома, город встал в пробках, а на заправках образовались очереди. О повторных подземных толчках сообщили в Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

В Алма-Ате жителей призвали спуститься с верхних этажей и переместиться в безопасные места. В городе большие пробки, сообщил Telegram-канал Readovka.

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В течение полутора часов после первого землетрясения узбекистанский Центр сейсмопрогностического мониторинга зафиксировал еще два подземных толчка магнитудой 5,7 и 5,8. Эпицентр по данным Центра располагался на глубине 15 километров.

Первое землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе Китая и Киргизии, в 862 километрах в юго-восточном направлении от Ташкента. Толчки почувствовали в Казахстане.