Мир 21 марта 2024, 09:36 Сигнал Западу увидели в обращении премьер-министра Индии к Путину Advance: Запад не в состоянии повлиять на отношения Индии и России IMAGO/dts Nachrichtenagentur/globallookpress

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Поздравлением Владимира Путина с переизбранием индийский премьер Нарендра Моди показал, что Запад не повлияет на отношения между этими странами. Такой вывод сделал обозреватель хорватского издания Advance.

Премьер-министр Индии не только поздравил Путина с переизбранием, но и указал, что рассчитывает на дальнейшее укрепление проверенных временем двусторонних отношений.

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«Именно это заявление можно считать одним из крупнейших провалов Запада, старающегося создать фронт сопротивления России, особенно после начала украинского конфликта», — подчеркнул обозреватель.

Он отметил, что у Индии сложились дружественные отношения еще со времен Советского Союза. Они продолжают развиваться в рамках БРИКС. Обозреватель добавил, что Индия не позволит Соединенным Штатам разрушить крепкие российско-индийские отношения. По его мнению, в мире уже начали практиковать линию Путина о многополярности и невмешательство в чужие внутренние проблемы.

Моди поздравил российского лидера в понедельник. В среду они проговорили по телефону. Премьер Индии еще раз поздравил Путина с переизбранием.