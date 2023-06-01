Мир 01 июня 2023, 08:29 Си Цзиньпин призвал готовиться к «настоящим штормам» в сфере нацбезопасности Китая Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что угрозы нацбезопасности Китая возросли РИА «Новости»

Читать 360tv в

Китаю следует подготовиться к любым вызовам национальной безопасности, даже самым экстремальным. Проблемы в этой области стали более серьезными и комплексными, объявил на заседании профильной комиссии Центрального комитета Компартии Китая ее генеральный секретарь Си Цзиньпин. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Лидер Китая сказал, что проблемы в сфере обеспечения нацбезопаности обрели сложный и комплексный характер. Он призвал участников заседания проанализировать их, осознать серьезность вызовов и подготовиться к любым сценариям развития событий, даже к самым экстремальным.

Реклама

«[Нужно уметь противостоять не только] сильным ветрам и стремительным волнам в сфере безопасности, но и настоящим штормам», — сказал Си Цзиньпин.

Важными направлениями он назвал противостояние угрозам в киберпространстве и обеспечение политической стабильности, а первоочередными задачами — разработку системы мониторинга и раннего обнаружения угроз.

Американский мыслитель Ноам Хомский назвал Китай действующим мировым лидером, а госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил в совершении опасных маневров против Штатов и других стран Запада.