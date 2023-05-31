31 мая 2023, 18:01
Блинкен обвинил Китай в опасных действиях против Запада
Госсекретарь США Блинкен: КНР предпринимала опасные действия в военной сфере против Запада
Китай совершал опасные действия в военной сфере, направленные против Соединенных Штатов и других западных стран. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, его процитировал ТАСС.
Глава Госдепа прокомментировал сообщения о маневре китайского истребителя, который 26 мая пролетел перед носом американского самолета-разведчика RC-135. Это произошло над Южно-Китайским морем.
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По словам руководителя внешнеполитического ведомства США, китайский пилот предпринял опасные действия, слишком сильно приблизившись к RC-135. В этот момент самолеты Соединенных Штатов выполняли регулярные операции в международном воздушном пространстве, отметил Блинкен.
«В последние месяцы произошла целая серия таких действий, направленных не только против нас, но против других стран», — добавил госсекретарь США.
Ранее политолог и журналист Юрий Светов назвал Соединенные Штаты главным агрессором в китайско-американских отношениях. При этом, по мнению специалиста, КНР не будет прекращать взаимодействие с США.
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