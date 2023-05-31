31 мая 2023, 09:51
Китай назвали действующим мировым лидером
Эксперт Хомский: Китай уже является мировым лидером и теснит на Ближнем Востоке США
Китайская Народная Республика (КНР) уже является мировым лидером. Доказательством этого является то, что она уже потеснила Соединенные Штаты Америки на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил американский мыслитель Ноам Хомский в беседе с РИА «Новости».
«Он уже им является», — так Хомский ответил на вопрос о том, станет ли Китай мировым лидером.
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Он в качестве доказательства привел тот факт, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия присоединились к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на правах партнеров.
« [ОАЭ и Саудовская Аравия] уже стали хабом китайского морского „шелкового пути“, тянущегося от Калькутты на востоке Индии через Красное море в Европу», — отметил эксперт.
Хомский заявил, что КНР выходит сейчас на ближневосточный рынок оружия. Все эти события, по его мнению, говорят о «значительной эрозии» системы Ближнего Востока, которая последние 80 лет находилась под контролем США. До этого данный регион был под управлением Великобритании. Собеседник агентства заявил, что похожие процессы происходят и в других частях планеты.
Китай
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