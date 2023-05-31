Мир 31 мая 2023, 09:51 Китай назвали действующим мировым лидером Эксперт Хомский: Китай уже является мировым лидером и теснит на Ближнем Востоке США Unsplash

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Китайская Народная Республика (КНР) уже является мировым лидером. Доказательством этого является то, что она уже потеснила Соединенные Штаты Америки на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил американский мыслитель Ноам Хомский в беседе с РИА «Новости».

«Он уже им является», — так Хомский ответил на вопрос о том, станет ли Китай мировым лидером.

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Он в качестве доказательства привел тот факт, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия присоединились к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на правах партнеров.

« [ОАЭ и Саудовская Аравия] уже стали хабом китайского морского „шелкового пути“, тянущегося от Калькутты на востоке Индии через Красное море в Европу», — отметил эксперт.

Хомский заявил, что КНР выходит сейчас на ближневосточный рынок оружия. Все эти события, по его мнению, говорят о «значительной эрозии» системы Ближнего Востока, которая последние 80 лет находилась под контролем США. До этого данный регион был под управлением Великобритании. Собеседник агентства заявил, что похожие процессы происходят и в других частях планеты.