Мир 16 февраля 2023, 17:08 Си Цзиньпин пригласил Лукашенко в Китай Председатель КНР Цзиньпин пригласил президента Белоруссии в Китай в начале весны РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в начале марта посетит Китай. Он уже получил официальное приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина. Слова белорусского лидера привело БелТА.

«Потом у нас Китай, Си Цзиньпин пригласил в первых числах марта», — сказал Лукашенко.

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Белорусский лидер встречался с Си Цзиньпином уже 12 раз, сообщил ТАСС. Встречи проходили в рамках визитов в Китай с 2010 по 2019 годы, во время приезда Си Цзиньпина в Белоруссию в 2015 году, а также на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества.

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Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина и главу США Джо Байдена в Минск.

Он также предложил свой вариант распределения геополитических сил. По мнению белорусского лидера, объединение с Россией могло бы стать для Евросоюза выгодным вариантом. Лукашенко подчеркнул, что такой альянс мог бы потеснить Китай и США.