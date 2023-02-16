Мир 16 февраля 2023, 14:30 «Здесь ресурсы, там — высокие технологии»: Лукашенко предложил ЕС объединиться с Россией Президент Белоруссии Лукашенко назвал альянс ЕС и России лучшим вариантом для мира РИА «Новости»

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Объединение с Россией могло бы стать для Евросоюза лучшим вариантом для дальнейшего развития. Такой альянс стал бы серьезным игроком на мировой арене, способным потеснить Китай и США. Как сообщило БелТА, вариант многополярного мира предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что таким образом в мире появились бы три главных игрока: США, Китай и Европейский континент вместе с Россией.

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«Здесь ресурсы, там — высокие технологии. И это был бы главный полюс планеты. Американцы и китайцы завидовали бы этому альянсу. И было бы три мощные точки, на которых бы держалась наша планета», — заявил Лукашенко.

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Белорусский лидер добавил, что еще одним важным центром может стать Индия и присоединившиеся к ней страны. Лукашенко подчеркнул, что если бы не вмешательство американцев, то мир мог пойти именно по такому пути развития.

По его словам, США сейчас мешают миру вернуться на нормальные рельсы, в частности не дают установить мир на Украине, которого ждут страны Евросоюза, вынужденные выполнять все требования американцев.