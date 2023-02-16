Власть 16 февраля 2023, 14:36 Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск Лукашенко заявил о готовности организовать встречу Путина и Байдена в Минске РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность организовать встречу президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Минске. Об этом сообщило БелТА.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что готов принять в Минске президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена для решения вопроса по Украине и спецоперации.

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«Путин подлетит в Минск, встретимся здесь втроем: два „агрессора“ и „миролюбивый“ президент. Почему нет? Ради прекращения конфликта», — заявил он.

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Также он выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин приедет в Минск на подобную встречу. По его словам, именно в столице Белоруссии решатся все вопросы.