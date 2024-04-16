Мир 16 апреля 2024, 09:59 Си Цзиньпин и Шольц обсудили кризис на Украине Си Цзиньпин и Шольц высказались против нападения на мирные ядерные объекты Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

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Председатель Китая Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Пекине обсудили кризис на Украине и выступили против нападения на мирные ядерные объекты. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Шольц прибыл в Китай с официальным визитом. Си принял канцлера Германии в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

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Представители двух стран обменялись мнениями по ситуации на Украине. Си Цзиньпин и Шольц заявили, что Китай и Германия выступают за соблюдение целей и принципов Устава ООН.

«[Си и Шольц] выступают против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты», — уточнили авторы материала.

Также Китай и Германия призвали надлежащим образом решать вопросы международной продовольственной безопасности и соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Агентство DPA сообщало, что Шольц во время встречи с Си будет требовать не поддерживать Россию на Украине. Сенатор Алексей Пушков заверил, что канцлер ФРГ сделает все возможное, чтобы ослабить отношения РФ и Китая.