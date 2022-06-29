Швецию и Финляндию примут в НАТО сегодня — Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: Швецию и Финляндию примут в Альянс 29 июня
Швецию и Финляндия примут в НАТО уже сегодня, заявил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщил канал «Звезда».
Две страны получат приглашение в рамках саммита, который состоится в Мадриде 29–30 июня.
«После этого саммита Финляндия и Швеция станут приглашенными странами. Потом во всех столицах пройдет процесс ратификации», — рассказал Столтенберг.
Он назвал процесс приема беспрецедентно быстрым, написал ТАСС.
Накануне НАТО достиг соглашения с Турцией о приеме двух стран в Альянс. Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум, согласно которому обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности. Детали соглашения пока не озвучиваются.
Ранее турецкие власти выступали против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По данным Associated Press, США не давали Турции никаких обещаний взамен на снятие возражений.
Генсек НАТО назвал вступление Финляндии и Швеции в Альянс «сигналом Путину» о том, что дверь НАТО останется открытой для новых стран и у границ России «будет больше НАТО».