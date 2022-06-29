Швецию и Финляндия примут в НАТО уже сегодня, заявил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщил канал «Звезда».

Две страны получат приглашение в рамках саммита, который состоится в Мадриде 29–30 июня.

«После этого саммита Финляндия и Швеция станут приглашенными странами. Потом во всех столицах пройдет процесс ратификации», — рассказал Столтенберг.

Он назвал процесс приема беспрецедентно быстрым, написал ТАСС.

Накануне НАТО достиг соглашения с Турцией о приеме двух стран в Альянс. Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум, согласно которому обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности. Детали соглашения пока не озвучиваются.

Ранее турецкие власти выступали против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По данным Associated Press, США не давали Турции никаких обещаний взамен на снятие возражений.

Генсек НАТО назвал вступление Финляндии и Швеции в Альянс «сигналом Путину» о том, что дверь НАТО останется открытой для новых стран и у границ России «будет больше НАТО».