Вступление в НАТО Финляндии и Швеции назали «сигналом президенту Путину»

Президенту России Владимиру Путину придется смириться с тем фактом, что у границ его страны будет больше НАТО. Вступление Финляндии и Швеции в альянс — это «сигнал Путину», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Это сигнал президенту Путину, что дверь НАТО останется открытой для новых стран как противоположность тому, чего он добивался, предлагая в январе соглашение о европейской безопасности. Он хотел меньше НАТО, но теперь получит больше НАТО у своих границ», — заявил Столтенберг.

Подписание трехстороннего меморандума с Турцией открыло Швеции и Финляндии путь в Северо-Атлантический альянс, и это изменить ситуацию в балтийском регионе.

Столтенберг отметил, что дата присоединения к НАТО новых членов пока неизвестна, протокол должны ратифицировать парламентами всех стран альянса.

Соглашение между претендентами на вступление в НАТО и Анкарой представляет собой дорожную карту процесса принятия Швеции и Финляндии в альянс и снятия возражений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на их прием.