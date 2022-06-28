НАТО и Турция достигли соглашения о приеме Швеции и Финляндии

НАТО и Турция достигли соглашения по вопросу приема в состав альянса Швеции и Финляндии. Детали соглашения пока не разглашаются. Об этом сообщила пресс-служба блока.

«Состоятся церемония подписания соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией и пресс-конференция генсека НАТО», — говорится в сообщении.

По данным СМИ. документ представляет собой дорожную карту процесса принятия Швеции и Финляндии в НАТО и снятия возражений Турции на их прием.

О достижении соглашения между странами заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон.

«Мы достигли соглашения между Швецией, Турцией и Финляндией, что означает, что Турция теперь согласна с тем, что мы получаем статус приглашенных в НАТО». — сказала она.

Информацию подтвердили и в канцелярии финского президента Саули Нийнисте. Там сообщили, что страны будут поддерживать друг друга в борьбе с терроризмом.

«Наш совместный меморандум подчеркивает обязательство Финляндии, Швеции и Турции оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга. То, что мы стали союзниками по НАТО, еще больше укрепит это обязательство», — говорится в сообщении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на полях саммита состоится встреча лидеров трех стран по вопросу снятия Анкарой вето на прием в Североатлантический альянс Стокгольма и Хельсинки.

Ранее Швеция и Финляндия не входили в состав блока, однако они решили вступить в НАТО на фоне специальной операции, начатой Россией в отношении Украины. Против вступления выступили власти Турции.

По мнению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, власти Швеции и Финляндии оказывают поддержку запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК).