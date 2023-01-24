Мир 24 января 2023, 23:11 Швеция выразила надежду на возвращение к диалогу с Турцией по членству в НАТО Премьер Швеции Кристерссон понадеялся вернуться к диалогу с Турцией по НАТО РИА «Новости»

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Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил, что надеется на возвращение к рабочему диалогу с Турцией по вопросу членства в НАТО. Он хочет призвать стороны к спокойствию в этом вопросе.

«Я желаю снова вернуться к рабочему диалогу. Я хочу призвать к спокойствию в этом деле», — сказал он в ходе пресс-конференции.

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Премьер Швеции пояснил, что Турция, Швеция и Финляндия заключили трехстороннее соглашение. Все идет хорошо, но «не все нравится одинаково», подчеркнул он. Кристерссон не считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «закрыл дверь» по вопросу членства Швеции в НАТО.

Отношения двух стран осложнились после того, как лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан со своими сторонниками сжег Коран. Шведские власти разрешили провести эту акцию.

После случившегося Эрдоган заявил, не поддержит королевство в вопросе вступления в НАТО. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что сожжение Корана нельзя объяснить свободой мысли и выражения. Он подчеркнул, что МИД республики ждет «принятия немедленных мер» от властей Швеции.

Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «360» заявил, что шведов и финнов обязательно примут в НАТО. США вынудят Эрдогана простить историю с Кораном.