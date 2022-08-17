Швеция поддержит население из-за высоких цен на электричество
SVT: домохозяйствам Швеции выделят около $2,8 млрд из-за роста цен на электричество
Шведские домохозяйства получат порядка 2,8 миллиарда долларов. Правительство страны решило оказать им поддержку на фоне высоких цен на электроэнергию, сообщил телеканал SVT.
В пересчете на национальную валюту сумма составит около 30 миллиардов крон, выплаченных оператору шведских электросетей Svenska kraftnät.
Ее направят либо на прямую компенсацию домохозяйствам, либо используют в качестве других способов снижения цен и сборов. Как именно выплатят деньги, власти страны пока не определили.
В конце июля в Svenska kraftnät допустили, что Швецию грядущей зимой ждут отключения электроэнергии.
Словацкая компания Slovalco на фоне высоких цен приняла решение остановит производство первичного алюминия на своем заводе в районе Жьяр-над-Гроном. Предприятие является крупнейшим по выпуску этого металла в стране.
В Эстонии люди недовольны стоимостью продуктов. Эксперты объяснили высокую инфляцию в том числе скачком цен на электроэнергию.