Швеция поддержит население из-за высоких цен на электричество

Шведские домохозяйства получат порядка 2,8 миллиарда долларов. Правительство страны решило оказать им поддержку на фоне высоких цен на электроэнергию, сообщил телеканал SVT.

В пересчете на национальную валюту сумма составит около 30 миллиардов крон, выплаченных оператору шведских электросетей Svenska kraftnät.

Ее направят либо на прямую компенсацию домохозяйствам, либо используют в качестве других способов снижения цен и сборов. Как именно выплатят деньги, власти страны пока не определили.

В конце июля в Svenska kraftnät допустили, что Швецию грядущей зимой ждут отключения электроэнергии.

Словацкая компания Slovalco на фоне высоких цен приняла решение остановит производство первичного алюминия на своем заводе в районе Жьяр-над-Гроном. Предприятие является крупнейшим по выпуску этого металла в стране.

В Эстонии люди недовольны стоимостью продуктов. Эксперты объяснили высокую инфляцию в том числе скачком цен на электроэнергию.