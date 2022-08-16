Жители Эстонии пожаловались на высокую инфляцию

В 19 европейских странах, включая Эстонию, цены выросли на 8,9% в год к концу июля. Об этом сообщили эксперты Politico.

По словам жителей Эстонии, люди недовольны в первую очередь тем, сколько сейчас стоят продукты.

«Люди действительно недовольны тем, сколько сейчас стоят продукты. Они винят меня, потому что я прямо стою перед ними, но я думаю, они знают, что я мало что могу с этим поделать», — рассказала студентка, работающая за одним из прилавков.

По ее словам, еще год назад малина стоила около семи евро за килограмм, а сейчас — практически 11 евро, написала «Политика сегодня».

Продавец автомобилей Манвел Мусаелян назвал такие цены «возмутительными».

«Это просто ужасно. С этим надо что-то делать, правительству нужно снизить налоги или что-то в этом роде. Так не может продолжаться», — сказал он.

Среди причин высокой инфляции в Эстонии эксперты называют дефицит, вызванный скачком цен на электроэнергию и чересчур активное восстановление экономики после пандемии. Все это, по словам аналитиков, привело к нехватке рабочей силы и повышению заработной платы.