Крупнейший производитель алюминия Словакии остановит производство из-за дорогого электричества

Компания Slovalco остановит производство первичного алюминия на своем заводе в районе Жьяр-над-Гроном на территории Словакии. Оно стало нерентабельным из-за высоких цен на электричество, сообщило издание Pravda.

Завод Slovalco является крупнейшим предприятием по выпуску алюминия в Словакии. Годовая производственная мощность завода составляет 175 тысяч тонн первичного алюминия, а мощность литейного производства — около 250 тысяч тонн. Остановка производства первичного алюминия, то есть выработанного путем электролиза из глинозема, коснется до 300 непосредственных работников завода и больше тысячи внешних сотрудников в цепочке субподряда.

«Словакия не ввела конкурентную основу ЕС для компенсации косвенных затрат на CO2, что сделало невозможным заключение долгосрочного контракта на поставку электроэнергии. Если бы Slovalco продолжила свою деятельность после 2022 года, учитывая нынешние базовые условия Словакии и высокие цены на электроэнергию, она понесла бы значительные финансовые потери», — объяснил председатель совета директоров Slovalco Ола Сетер.

Генеральный директор завода Милан Веселы обвинил правительство в бездействии и предупредил, что так как компания была ключевым поставщиком в регионе, теперь Европе придется импортировать алюминий из Китая и России.