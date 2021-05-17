Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует поднять тему строительства «Северного потока — 2» на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом заявил представитель Госдепартамента.

«Я полагаю, что это может возникнуть на двусторонних переговорах [с представителями властей Дании]. Я думаю, что то же самое относится и к Лаврову. Мы, как и конгресс, очень четко выразили свое отношение к „Северному потоку — 2“», — ответил представитель Госдепа на вопрос журналистов о планах обсудить проект с Лавровым. Цитату привел ТАСС.

По словам дипломата, американская сторона считает, что российский стратегический проект подрывает энергетическую безопасность Европы. Он подчеркнул, что США не хотят эскалации, а ищут более стабильные и предсказуемые отношения.

«И я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым», — заключил представитель Госдепа.

Ранее Лавров и Блинкен провели телефонный разговор. Они обсудили возможность встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике. Переговоры сторон могут пройти уже на этой неделе.