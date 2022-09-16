Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией | 360°

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Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией

Правительство Швейцарии заявило о приостановке обмена данными с Россией по налогам

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Правительство Швейцарии приостановило обмен информацией по налоговым вопросам с Россией. Об этом сообщается в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета.

«Правительство Швейцарии приняло решение приостановить обмен информацией по налоговым вопросам с Россией», — сказано в документе.

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В заявлении отмечено, что это сделано на основании оговорки об общественном порядке в Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым вопросам.

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Ранее Швейцария отказалась от права самостоятельно вводить санкции.

Власти страны поддержали седьмой пакет антироссийских санкций ЕС, присоединившись к эмбарго на поставки золота и заморозке активов Сбербанка.

Депутат швейцарского парламента Селин Амодрю заявлял, что страна потеряла нейтралитет после присоединения к антироссийским ограничениям.

Правительство Швейцарии заявило о полной приостановке упрощенного порядка выдачи виз для россиян, написал RT.

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