Швейцария потеряла свой нейтралитет после присоединения к санкциям против России

Швейцария отступила от своего нейтрального статуса, когда присоединилась к санкциям Евросоюза против России, поэтому не может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине, заявила депутат парламента Селин Амодрю. Ее слова распространила газета Tribune de Genève.

Амодрю напомнила, что летом 2021 года Швейцария приняла у себя российско-американский саммит. Однако это достижение оказалось под вопросом из-за санкций.

«Нам следовало бы разыгрывать карту нейтралитета, чтобы инициировать посредничество ради мира. Однако Швейцария оставила поле свободным, чтобы эту роль сыграли другие страны», — заметила политик.

Участников конфликта можно было бы «усадить за стол переговоров». Но швейцарские власти выбрали другой путь, выбрав экономические ограничения, подытожила она.

Швейцария 10 августа предложила принять переговоры между Россией и Украиной. В МИД России заявили, что Берн потерял статус нейтральной страны, поэтому не может быть посредником. До этого во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали публикации западных СМИ об обстрелах ЗАЭС.