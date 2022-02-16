Шведское издание назвало армию России самой боеспособной в Европе

Россия смогла создать самые мощные в Европе Вооруженные силы, написала шведская газета Svenska Dagbladet. По мнению экспертов, которых опросило издание, сейчас армия РФ находится на очень высоком уровне по техническому потенциалу, мобильности и оперативности.

Автор материала отметил, что Россия находится в самой высокой за многие десятилетия боеготовности. Также он назвал российскую армию в высшей степени функциональной и способной эффективно действовать, в том числе и далеко от границ своей страны.

Россия строит не только авианосцы, но и противоспутниковое и сверхзвуковое оружие. А это уже вооружения следующего поколения, написала Svenska Dagbladet.

В публикации напомнили и о сотрудничестве России с Китаем для разработки и производства нового оружия, а также проведения совместных военных учений.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин назвал Россию мировым лидером по современным видам вооружения. По его словам, РФ и США сохраняют примерный паритет по носителям и количеству боезарядов ядерного оружия, но Штаты отстают по разработкам.