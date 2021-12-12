Путин назвал Россию мировым лидером по разработке нового вооружения
Россия является мировым лидером по разработке современных видов вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что на сегодняшний день РФ и США сохраняют примерный паритет по носителям и количеству боезарядов ядерного оружия, но Штаты отстают по разработкам нового вооружения, сообщило РИА «Новости».
«Все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы», — рассказал президент в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».
По его словам, сейчас можно с уверенностью сказать, что по этому показателю Россия — номер один в мире. Путин напомнил, что только РФ имеет гиперзвуковое оружие, которое рано или поздно появится и у других ведущих стран. Но когда это произойдет, Россия сможет удивить своих мировых партнеров.
«Когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», — заверил президент.
Ранее Путин заявил, что разработка новой госпрограммы вооружения России должна учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники. По его словам, акцент в программе необходимо сделать на продвижении гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах.