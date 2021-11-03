Гиперзвуковые ракеты «Циркон» появятся у ВМФ в следующем году

Гиперзвуковая ракета «Циркон» появится на вооружении ВМФ со следующего года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президента России Владимира Путина.

По данным RT, сейчас завершаются испытания ракеты.

«В ходе тестирования она точно в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», — заявил Путин.

Он добавил, что также подтверждена уникальность установки «Пересвет» и комплексов «Кинжал» и «Авангард».