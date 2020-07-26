Швед уплыл из России в Эстонию и был арестован

Гражданин Швеции переплыл реку, чтобы перебраться из России в Эстонию. В итоге его арестовали за незаконное пересечение государственной границы.

Мужчину арестовал на 30 суток Кингисеппский городской суд Ленинградской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областных судов.

Во время заседания суд принял во внимание тот факт, что у иностранца нет постоянного места жительства в России. Мужчина мог просто скрыться, чтобы избежать предполагаемого наказания. На него завели уголовное дело по статье «Незаконное пересечение границы РФ». Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Как выяснили правоохранители, гражданин Швеции вечером 20 июля переплыл реку Нарву. Таким образом мужчина оказался в Эстонии.

В начале июля финский бизнесмен Юкка Юркинен рассказал, что решил зарабатывать во время пандемии перевозками людей через границу. За несколько месяцев мужчина доставил из Финляндии в Россию и обратно около 730 человек. Услугами финна воспользовались граждане США, Японии, Бразилии, Австралии, Канады и Южной Кореи.