Финский бизнесмен перевез через закрытую границу России более 700 человек

Россия закрылась от других стран из-за коронавируса. Но это не помешало некоторым предпринимателям найти в ограничениях источник для заработка. За несколько месяцев финский бизнесмен Юкка Юркинен перевез через границу около 730 человек.

«Нужно признать, эта весна была тяжелой. И ведь это все еще не закончилось. Я завтра опять поеду в Выборг», — заявил генеральный директор компании HH-Kuriiri. Цитату привело ИноСМИ.ru.

Юркинен перевозит людей из Финляндии в Россию и обратно на своем минивэне. По словам предпринимателя, за время действия ограничительных мер ему удалось перевезти порядка 730 человек. Услугами финна воспользовались граждане США, Японии, Бразилии, Австралии, Канады и Южной Кореи.

«Они ехали транзитом через Финляндию, таких людей я чаще всего отвозил в аэропорт Хельсинки-Вантаа — они отправлялись в отель или прямо на авиарейс», — пояснил Юркинен.

Он отметил, что у восьмерых человек были проблемы с пересечением российской границы. Пограничники проверяли, достаточно ли у людей оснований для выезда из страны. Если человеку отказывали, то он сам добирался в Выборг. При этом на российской границе строго следят за мерами безопасности. У всех проверяли температуру и раздавали анкеты.

«В России действительно следят за тем, чтобы человек, который пересек границу, находился по заявленному адресу. Этому человеку звонят или к нему приходят домой», — подчеркнул бизнесмен.

Российские границы закрылись в марте из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас в стране насчитывается 707 301 случай инфицирования. Вылечились уже 481 316 пациентов, скончались — 10 843.