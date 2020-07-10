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    10 июля 2020, 09:44

    Финский бизнесмен перевез через закрытую границу России более 700 человек

    Дарья Бунякова

    Россия закрылась от других стран из-за коронавируса. Но это не помешало некоторым предпринимателям найти в ограничениях источник для заработка. За несколько месяцев финский бизнесмен Юкка Юркинен перевез через границу около 730 человек.
    Финский бизнесмен перевез через закрытую границу России более 700 человек

    «Нужно признать, эта весна была тяжелой. И ведь это все еще не закончилось. Я завтра опять поеду в Выборг», — заявил генеральный директор компании HH-Kuriiri. Цитату привело ИноСМИ.ru.

    Юркинен перевозит людей из Финляндии в Россию и обратно на своем минивэне. По словам предпринимателя, за время действия ограничительных мер ему удалось перевезти порядка 730 человек. Услугами финна воспользовались граждане США, Японии, Бразилии, Австралии, Канады и Южной Кореи.

    «Они ехали транзитом через Финляндию, таких людей я чаще всего отвозил в аэропорт Хельсинки-Вантаа — они отправлялись в отель или прямо на авиарейс», — пояснил Юркинен.

    Он отметил, что у восьмерых человек были проблемы с пересечением российской границы. Пограничники проверяли, достаточно ли у людей оснований для выезда из страны. Если человеку отказывали, то он сам добирался в Выборг. При этом на российской границе строго следят за мерами безопасности. У всех проверяли температуру и раздавали анкеты.

    «В России действительно следят за тем, чтобы человек, который пересек границу, находился по заявленному адресу. Этому человеку звонят или к нему приходят домой», — подчеркнул бизнесмен.

    Российские границы закрылись в марте из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас в стране насчитывается 707 301 случай инфицирования. Вылечились уже 481 316 пациентов, скончались — 10 843.