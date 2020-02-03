Мария Захарова назвала «кризисом развития» громогласные заявления главы Эстонии о том, что Россия должна выплатить стране репарации. В своем Facebook представитель МИД России отметила, что таким образом Керсти Кальюлайд «привлекает электорат».

«Заявления типа „Тартуский договор действует“, „мы должны требовать репараций“ свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим», — написала Захарова.

Президент Эстонии 2 февраля заявила, что рождение эстонского государства отражено в Тартуском договоре, который якобы действует и сегодня. По ее словам, Эстония не добровольно вошла в СССР.

Тартуский договор, заключенный в 1920 году, фиксирует, что Советская Россия — первое в мире государство, признавшее независимость Эстонии по итогам Освободительной войны. Между государствами была установлена граница, часть Псковской губернии отошла эстонцам. Речь о территории на правобережье реки Нарова (Нарва). В 1944 году эти земли вернули РСФСР.