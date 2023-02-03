Мир 03 февраля 2023, 12:07 Шумиху вокруг «шпионского шара» Китая над США сочли спекуляцией Представитель МИД Китая Мао Нин призвала США прекратить шумиху вокруг «шпионского шара» U.S. Department of Defense

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Повышенное внимание и шумиха о появлении в воздушном пространстве США «шпионского шара» Китая не помогают установить все обстоятельства и урегулировать вопрос. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Дипломат пояснила, что в данный момент представители Китая проводят собственную проверку, о результатах которой доложат американской стороне для урегулирования вопроса.

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«Спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования», — заявила Мао Нин.

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О появлении разведывательного воздушного шара Китая над территорией США сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Он заявил, что спецслужбы внимательно следят за перемещением летательного аппарата и приняли меры для защиты секретных сведений.

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин через свои социальные сети обратилась к президенту США Джо Байдену и потребовала от него срочно сбить «шпионский шар».