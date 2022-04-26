Лавров назвал поставляемые Украине вооружения законной целью для России

Вооружения, которые Запад поставляет Украине, будут законной целью для ВС РФ, действующих в рамках спецоперации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной операции», — сказал российский министр в эфире Первого канала.

Он также отметил, что западное вооружение, которое поставляется Киеву, в том числе и комплексы Javelin, может попасть в руки террористов и, таким образом, вернуться обратно в страны Запада.

«Javelin — это тоже переносная штука, которая для танков была придумана, но ей можно совершать террористические атаки фактически. Куда это все попадет?!» — задался вопросом Лавров.

Глава МИД России назвал реальным риск ядерной войны. Он отметил, что эту опасность нельзя недооценивать. Лавров также пояснил, что есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу.

При этом, по мнению российского министра, конфликт на Украине закончится подписанием договора. Но его параметры определит стадия военных действий, на которой документ будет заключен.