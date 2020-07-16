Штабы Бабарико, Тихановской и Цепкало объединятся для президентских выборов в Белоруссии

Объединенные штабы опубликовали основные пять принципов своей предвыборной компании. Они намерены призывать белорусов идти на выборы 9 августа и голосовать.

«Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах. Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года», — говорится на сайте штаба Бабарико.

Последователи кандидатов будут информировать избирателей защищать свой голос разными способами, призывать граждан принимать участие в инициативах за честные выборы «Честные люди», «Право выбора», «Рух Праўда». Также в штабе будут предлагать людям становиться наблюдателями, а в момент голосования использовать механизмы для фиксации своего голоса и явки.

ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатов Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светлану Тихановскую. После этого в стране начались протесты, которые закончились задержаниями.