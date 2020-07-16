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    16 июля 2020, 16:36

    Штабы Бабарико, Тихановской и Цепкало объединятся для президентских выборов в Белоруссии

    Мария Шагиахметова

    В пресс-службе штаба Виктора Бабарико сообщили, что провели встречу с представителями Валерия Цепкало и Светланы Тихановской. В итоге было принято решение объединиться, сообщается на сайте штаба Бабарико.

    Объединенные штабы опубликовали основные пять принципов своей предвыборной компании. Они намерены призывать белорусов идти на выборы 9 августа и голосовать.

    «Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах. Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года», — говорится на сайте штаба Бабарико.

    Последователи кандидатов будут информировать избирателей защищать свой голос разными способами, призывать граждан принимать участие в инициативах за честные выборы «Честные люди», «Право выбора», «Рух Праўда». Также в штабе будут предлагать людям становиться наблюдателями, а в момент голосования использовать механизмы для фиксации своего голоса и явки.

    ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатов Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светлану Тихановскую. После этого в стране начались протесты, которые закончились задержаниями.