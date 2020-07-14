Протесты начались в Белоруссии из-за отказа ЦИК зарегистрировать оппозиционных кандидатов

В Минске и других городах начались акции протеста. Это произошло после того, как ЦИК отказался регистрировать кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Как сообщило «Радио Свобода», в столице Белоруссии люди стихийно вышли на улицы. Одна из колон движется по проспекту Независимости. Протестующих поддерживают автомобилисты, которые им сигналят. Правоохранительные органы частично перекрыли движение и начали задержания.

Помимо Минска, протесты проходят в Бресте, Гомеле, Могилеве, Гродно, и других городах республики.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. На пост лидера страны претендовали семь человек, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. 14 июля стало известно, что ЦИК не зарегистрировал одного из основных конкурентов текущего лидера — Виктора Бабарико.