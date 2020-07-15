Правозащитники: около 200 человек задержали в ходе протестов в Минске

В белорусской столице люди вышли на улицы в знак протеста после отказа ЦИК зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами на пост президента страны. Милиция задержала порядка 200 участников несанкционированной акции.

Задержания начались вечером 14 июля, около 20:00, уточнили в правозащитном центре «Весна». Милиция предупредила собравшихся, что массовое мероприятие проводится незаконно.

Между сотрудниками ОМОНа и участниками протестов произошли стычки. Конфликт возник в районе площади Победы в центре и станции метро «Немига». Демонстранты хотели помешать задержанию участников акции.

По предоставленным правозащитниками данным, в списке задержанных числятся 188 человек. Еще около 20 участников протестов задержали недалеко от Кафедрального собора на Немиге. Среди них есть журналисты, блогер и один россиянин.

Движение транспорта по центральному проспекту Минска перекрыли, не работали и станции метро в этом районе. В других городах Белоруссии задержали порядка 50 участников акции солидарности.

Люди собрались в поддержку Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Накануне ЦИК отказался регистрировать их кандидатами в президенты Белоруссии.

Выборы главы государства в стране намечены на 9 августа. К участию в них допустили пять кандидатов, в том числе действующего президента Александра Лукашенко.