Мир 25 февраля 2024, 16:18 Шри-Ланка проведет расследование из-за отказа в продлении виз россиянам Ada Derana: Шри-Ланка проведет расследование из-за непродления виз россиянам Unsplash

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Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование после заявления о прекращении продления долгосрочных виз россиянам и украинцам. Об этом сообщило издание Ada Derana.

«Викремесингхе распорядился расследовать уведомление, выданное российским и украинским туристам, требующее от них покинуть страну в течение 14 дней», — написали авторы материала.

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Правительство Шри-Ланки официально не отменяло продления виз туристам, находившимся в стране с февраля 2022 года.

О том, что Шри-Ланка перестанет продлевать туристические визы россиянам и украинцам, сообщил генеральный комиссар миграционной службы страны Харшу Илукпития. Посольство России в Шри-Ланке рекомендовало постоянно проживающим в стране россиянам вернуться на родину.