Мир 25 февраля 2024, 12:06 Шри-Ланка опровергла информацию о приостановке продления виз россиянам Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Руководство Шри-Ланки, вопреки сообщениям СМИ, не приостанавливало продление долгосрочных туристических виз для граждан России и Украины. Об этом заявили в офисе президента страны Ранила Викрамасингхе, написала «Газета.ru».

По словам представителя администрации президента Шри-Ланки, глава государства поручил провести расследование из-за распространения ложной информации. В офисе Викрамасингхе добавили, что кабмин не одобрял уведомление департамента иммиграции, в котором говорилось, что российским туристам придется покинуть страну в течение двух недель.

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О том, что Шри-Ланка перестанет продлевать туристические визы россиянам и украинцам, информировало агентство AFP со ссылкой на генерального комиссара миграционной службы страны Харшу Илукпития.

Ранее посольство России в Шри-Ланке рекомендовало постоянно проживающим в стране россиянам вернуться на родину. Дипломатическое представительство напомнило об участившихся происшествиях, в частности о домогательствах персонала отеля Rainbow Surf Beach Hotel к российским туристкам.