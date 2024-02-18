Мир 18 февраля 2024, 09:56 Переехавших в Шри-Ланку россиян призвали вернуться на родину Посольство призвало переехавших в Шри-Ланку россиян вернуться на родину

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Посольство России в Шри-Ланке посоветовало постоянно проживающим в стране соотечественникам рассмотреть вопрос возвращения на родину. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

«В связи с участившимися происшествиями с участием находящихся длительное время в островном государстве россиян посольство призывает рассмотреть вероятность возвращения на родину», — заявили в ведомстве.

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В посольстве напомнили о происшествии в гостинице Rainbow Surf Beach Hotel с тремя российскими туристами в ночь на 15 февраля.

«В отношении российских гражданок имели место непристойное поведение и домогательства со стороны персонала отеля. После этого последовала драка с участием россиянина, который находился в Шри-Ланке по визе постоянно проживающегося лица. На указанный отель это уже не первая подобная жалоба», — добавили в представительстве.

Ранее российская туристка заявила, что отпуск в Шри-Ланке напомнил ей отдых в Анапе.